Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для шприц-ручокГолка Novofine Голка Novofine (314115) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 534,00 грн Без рецепта 100 шт від 534,00 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 133 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ново Нордіск Кількість штук в упаковці 100 шт. Медичні вироби голки для шприц-ручок