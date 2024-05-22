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Голка Novofine (314115) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка Novofine
Ціна в місті Київ
від 534,00 грн
Без рецепта
100 шт від 534,00 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 133 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Медичні вироби
голки для шприц-ручок