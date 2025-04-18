Голка Novofine

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
789,18
Економія при броні: -45,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
549,67
Економія при броні: -24,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
342,08
Економія при броні: -14,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
391,95
Економія при броні: -20,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
342,47
Економія при броні: -14,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
712,33
Економія при броні: -40,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГОЛКИ ОДНОРАЗОВІ СТЕРИЛЬНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Ново Нордіск
738,10 грн