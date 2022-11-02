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Вимірювач АТ та пульсу цифровий на передпліччі (Blood pressure and pulse meter digital on the forearm) (314087) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вимірювач АТ та пульсу цифровий на передпліччі (Blood pressure and pulse meter digital on the forearm)
Ціна в місті Київ
від 476,64 грн
Без рецепта
1 шт від 476,64 грн 1 шт від 523,32 грн 1 шт від 594,40 грн 1 шт від 557,72 грн 1 шт від 955,83 грн 1 шт від 1292,93 грн 1 шт від 908,64 грн 1 шт від 459,25 грн 1 шт від 481,78 грн 1 шт від 1598,16 грн 1 шт від 789,50 грн 1 шт від 1401,49 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 47 аптеках
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Форма випуску
Ld-71-a
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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