Медичні виробиЛікувально-профілактична білизнаГольфи компресійні та антиварикозніГольфи компресійні Гольфи компресійні (314067) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +3 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Тонус Еласт Форма випуску 0401, i клас, lux, чорні Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Гольфи компресійні та антиварикозні