Все аптеки Украины
Медичні виробиЛікувально-профілактична білизнаГольфи компресійні та антиварикозніГольфи компресійні

Гольфи компресійні (314067) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Гольфи компресійні
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше
+3
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
0401, i клас, lux, чорні
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Гольфи компресійні та антиварикозні