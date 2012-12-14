Вікрил (Vicryl) (314061) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 132,86 грн
Без рецепта
1 шт від 132,86 грн 1 шт від 113,18 грн 1 шт від 120,86 грн 1 шт від 91,13 грн 1 шт від 122,11 грн 1 шт від 93,68 грн 1 шт від 359,73 грн 1 шт від 151,39 грн 1 шт від 119,70 грн 1 шт від 186,96 грн 1 шт від 206,00 грн 1 шт від 141,04 грн 1 шт від 183,60 грн 1 шт від 157,34 грн 1 шт від 133,40 грн 1 шт від 132,18 грн 1 шт від 112,52 грн 1 шт від 79,00 грн 1 шт від 105,50 грн 1 шт від 103,79 грн 1 шт від 180,00 грн 1 шт від 110,58 грн 1 шт від 268,85 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 12 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Етікон, Інк.
Форма випуску
1, фіолет.
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