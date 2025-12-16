пластирі хірургічні

Лейкопластир Тагадерм

ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
6 см х 7 см 1623w №1
від 16,63 грн
в 28 аптеках
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
6 см х 7 см (в.в.) №1
від 21,50 грн
в 9 аптеках інших міст
ПЛАСТІР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
7 см х 8,5 см (в.в.) №1
від 532,50 грн
в 1 аптеці
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
10 см х 12 см №1
Немає в наявності
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM
4,4 см х 4,4 см №1
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 16,63 грн
Характеристики
Виробник
Медичні вироби
Форма випуску
6 см х 7 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.