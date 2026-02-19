Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир Тагадерм
Лейкопластир Тагадерм
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 27 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
23,00
Економія при броні:
-0,10 грн
22,90
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
27,40
Економія при броні:
-1,27 грн
26,13
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
23,00
Економія при броні:
-0,10 грн
22,90
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
23,00
Економія при броні:
-0,10 грн
22,90
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Цілодобово
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
5.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13
5.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
34,10
Економія при броні:
-1,80 грн
32,30
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
22,00
Економія при броні:
-0,10 грн
21,90
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
33,30
Економія при броні:
-1,47 грн
31,83
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
6.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
33,30
Економія при броні:
-1,47 грн
31,83
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
7.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
35,90
Економія при броні:
-1,70 грн
34,20
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
7.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
24,80
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
7.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
24,80
грн
Забронювати
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 7 см х 8,5 см №1
3М
532,50
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
7.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ TEGADERM 6 см х 7 см 1623W №1
3М
18,30
Економія при броні:
-0,72 грн
17,58
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню