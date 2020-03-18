Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГель для обличчя очищуючий (Cleansing face gel) Гель для обличчя очищуючий (Cleansing face gel) (314005) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 302,60 грн Без рецепта 1 шт від 302,60 грн 1 шт від 321,21 грн 1 шт від 242,88 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 227 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Форма випуску Очищуючий Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя