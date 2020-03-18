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Гель для обличчя очищуючий (Cleansing face gel) (314005) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для обличчя очищуючий (Cleansing face gel)
Ціна в місті Київ
від 302,60 грн
Без рецепта
1 шт від 302,60 грн 1 шт від 321,21 грн 1 шт від 242,88 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 227 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Очищуючий
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя