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RILASTIL AQUA ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ОЧИЩУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ 200 мл - Київ (808099) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
479,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
482,86 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
482,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
454,11
Економія: -83,08 грн
371,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
459,20
Економія: -13,78 грн
445,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
383,23
Економія: -58,47 грн
324,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
459,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
417,50
Економія: -12,52 грн
404,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
459,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (2)
478,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
459,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
459,00 грн