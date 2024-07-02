серветки Блефаклін рекомендовані для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри, а також у комплексній терапії:

при блефариті, для гігієни повік і вій при кон’юнктивіті;

до та після офтальмологічних операцій і косметичних процедур на повіках;

для зменшення вираженості симптомів синдрому сухого ока;

для зниження ризику запальних захворювань очей у користувачів контактних лінз;

при ячменях та рецидивуючих халязіонах;

для щоденної гігієни повік при схильності до алергічних реакцій у пацієнтів із системними захворюваннями, цукровим діабетом, порушеннями обміну речовин;

при ураженнях очей та повік, пов’язаних з акне розацеа, себорейним дерматитом;

при несприятливих умовах праці, для зручності в дорозі, на пляжі та ін.

Блефаклін ніжно видаляє найменші забруднення, виділення, пил, залишки косметики без подразнення очей або ушкодження зовнішнього шару епідермісу (поверхневий шар шкіри). Завдяки продуманій формулі Блефаклін не тільки очищує шкіру, але й зволожує її зовнішній шар.

Чутлива шкіра стає м’якішою та відновлюється завдяки вмісту гіалуронової кислоти (природний шкірний зволожувальний агент), каприлоїл гліцину та екстракту кореня ірису флорентійського (регулюють утворення шкірного жиру), центели азіатської (тонізуючий ефект). Завдяки тому, що Блефаклін не містить ароматизаторів та масел, його не треба змивати після використання.

Блефаклін не містить консервантів, парабенів та ароматизаторів.

Можна використовувати у дітей віком від 3 міс.