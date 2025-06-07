Крем натур мед анти ейдж (Cream natur honey anti-age)
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КРЕМ "NATURE.MED.ANTI AGE. ВЛАДА НАД ЧАСОМ (TIMELESSNESS)" ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ВІД ЗМОРШОК ДЕННИЙ
50 мл з ліфтинг-ефектом №1Георг Біосистеми
КРЕМ "NATURE.MED.ANTI AGE. ВЛАДА НАД ЧАСОМ (TIMELESSNESS)" АКТИВНО ВІДНОВЛЮЮЧИЙ НАВКОЛО ОЧЕЙ
15 мл з ліфтинг-ефектом №1Георг Біосистеми
КРЕМ "NATURE.MED.ANTI AGE. ВЛАДА НАД ЧАСОМ (TIMELESSNESS)" МОДЕЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ, НІЧНИЙ
55+ 50 мл живлення та ліфтинг №1Георг Біосистеми
КРЕМ "NATURE.MED.ANTI AGE. ВЛАДА НАД ЧАСОМ (TIMELESSNESS)" КРЕМ-КОРЕКТОР ЗМОРШОК НАВКОЛО ОЧЕЙ
55+ 15 мл інтенсивна регенерація і ліфтинг №1Георг Біосистеми
КРЕМ "NATURE.MED.ANTI AGE. ВЛАДА НАД ЧАСОМ (TIMELESSNESS)" ДЕННИЙ, ПІДТЯГУЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
55+ 50 мл з ефектом глибокої корекції зморшок №1Георг Біосистеми
Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл