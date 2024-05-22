Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту (Gel balm Golden mustache with comfrey extract) (313835) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Золотий вус з екстрактом окопника: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату, для відновлення пошкоджених тканин при закритих переломах кісток, спортивних і побутових травмах. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють зняттю больових відчуттів, пов’язаних із захворюваннями опорно-рухового апарату, зниженню вираженості запального процесу, виявляють протинабряковий і капілярозміцнюючий ефекти, прискорюють відновлення пошкоджених тканин і регенерацію хрящової тканини.
Склад
Екстракт прополісу, екстракт фіалки триколірної, екстракт золотого вуса, екстракт окопника, ефірна олія герані, ефірна олія грейпфрута, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.
Золотий вус ефективно застосовується для зміцнення імунітету, активно стимулює обмінні процеси в організмі, зміцнює кровоносну систему, сприяє виведенню шлаків з організму, має виражену болезаспокійливу дію, уповільнює процеси старіння організму.
Прополіс надає виражений протизапальний і знеболюючий ефекти, сприяє регенерації пошкоджених тканин.
Фіалка триколірна має протизапальний і протиревматичний ефект.
Ефірна олія грейпфрута швидко знімає набряклість, розслаблює напружені м’язи.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці