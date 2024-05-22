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Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту (Gel balm Golden mustache with comfrey extract) (313835) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту (Gel balm Golden mustache with comfrey extract)
Ціна в місті Київ
від 21,13 грн
Без рецепта
1 шт від 21,13 грн
В наявності в 72 аптеках
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Виробник
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту інструкція із застосування

Показання до застосування

Гель-бальзам Золотий вус з екстрактом окопника: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату, для відновлення пошкоджених тканин при закритих переломах кісток, спортивних і побутових травмах. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють зняттю больових відчуттів, пов’язаних із захворюваннями опорно-рухового апарату, зниженню вираженості запального процесу, виявляють протинабряковий і капілярозміцнюючий ефекти, прискорюють відновлення пошкоджених тканин і регенерацію хрящової тканини.

Склад

Екстракт прополісу, екстракт фіалки триколірної, екстракт золотого вуса, екстракт окопника, ефірна олія герані, ефірна олія грейпфрута, допоміжні речовини.

Опис діючих речовин

Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.

Золотий вус ефективно застосовується для зміцнення імунітету, активно стимулює обмінні процеси в організмі, зміцнює кровоносну систему, сприяє виведенню шлаків з організму, має виражену болезаспокійливу дію, уповільнює процеси старіння організму.

Прополіс надає виражений протизапальний і знеболюючий ефекти, сприяє регенерації пошкоджених тканин.

Фіалка триколірна має протизапальний і протиревматичний ефект.

Ефірна олія грейпфрута швидко знімає набряклість, розслаблює напружені м’язи.

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.

Форма випуску

Туба 70 мл в упаковці.

Термін придатності

24 місяці

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл
від 21,13 грн
В наявності в 72 аптеках
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл
від 21,13 грн
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