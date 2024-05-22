Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.

Золотий вус ефективно застосовується для зміцнення імунітету, активно стимулює обмінні процеси в організмі, зміцнює кровоносну систему, сприяє виведенню шлаків з організму, має виражену болезаспокійливу дію, уповільнює процеси старіння організму.

Прополіс надає виражений протизапальний і знеболюючий ефекти, сприяє регенерації пошкоджених тканин.

Фіалка триколірна має протизапальний і протиревматичний ефект.

Ефірна олія грейпфрута швидко знімає набряклість, розслаблює напружені м’язи.