Гель-бальзам Золотий вус: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового і нервово-м’язового апарату: артритах, артрозах, радикуліті, остеохондрозі, міозитах та ін., спортивних і побутових травмах; для зняття м’язової втоми при фізичних навантаженнях. Активні компоненти гелю-бальзаму мають виражену протизапальну і знеболюючу дію, виявляють протинабряковий і капілярозміцнюючий ефекти. При регулярному використанні гелю-бальзаму «Золотий вус» покращується функціональний стан опорно-рухового апарату, знижується вираженість запального процесу, відновлюється рухливість суглобів і зменшується набряклість в зоні запалених суглобів.