Гель бальзам Золотой ус (313834) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель бальзам Золотой ус інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Золотий вус: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового і нервово-м’язового апарату: артритах, артрозах, радикуліті, остеохондрозі, міозитах та ін., спортивних і побутових травмах; для зняття м’язової втоми при фізичних навантаженнях. Активні компоненти гелю-бальзаму мають виражену протизапальну і знеболюючу дію, виявляють протинабряковий і капілярозміцнюючий ефекти. При регулярному використанні гелю-бальзаму «Золотий вус» покращується функціональний стан опорно-рухового апарату, знижується вираженість запального процесу, відновлюється рухливість суглобів і зменшується набряклість в зоні запалених суглобів.
Склад
Екстракт золотого вуса, екстракт сабельника, ефірна олія розмарину, ефірна олія шавлії, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Сабельник болотний містить комплекс біологічно активних речовин, які обумовлюють протизапальні, болезаспокійливі, регенеруючі й антибактеріальні властивості. При регулярному застосуванні сабельника відновлюється структура сполучної тканини, підвищується її міцність і еластичність, відновлюється склад синовіальної рідини, покращується кровообіг в зоні запалених суглобів.
Золотий вус ефективно застосовується для зміцнення імунітету, активно стимулює обмінні процеси в організмі, зміцнює кровоносну систему, сприяє виведенню шлаків з організму, має виражену болезаспокійливу дію, уповільнює процеси старіння організму.
Ефірна олія розмарину має знеболюючий і протизапальний ефекти.
Ефірна олія шавлії допомагає зняти м’язовий і суглобовий біль, при ревматизмі, розтягненні зв’язок і деформації суглобів, позбутися від синців.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці