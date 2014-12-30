Перед застосуванням необхідно зняти захисний ковпачок з балона і надіти розпорошувальну насадку на шток насоса. Для зрошення слизових оболонок порожнини носа і носоглотки насадку-розпилювач аерозолю «АКВАСІНУС™» слід ввести по черзі в правий і лівий носові ходи і зробити по 1–3 коротких за часом (близько 1 секунди) натискання. Процедуру проводити до 5 разів на день або коли є потреба. Після кожного використання насадку-розпилювач необхідно промити теплою кип'яченою водою.

