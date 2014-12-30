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Аквасінус (Aquasinus) (313801) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Аквасінус (Aquasinus)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби
4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/79603 від 30.12.2014

Аквасінус інструкція із застосування

Склад

вода очищена, морська сіль, пропілпарабен, метилпарабен.
Не містить речовин, що звужують судини. Не містить етилового спирту.

Спосіб застосування

Перед застосуванням необхідно зняти захисний ковпачок з балона і надіти розпорошувальну насадку на шток насоса. Для зрошення слизових оболонок порожнини носа і носоглотки насадку-розпилювач аерозолю «АКВАСІНУС™» слід ввести по черзі в правий і лівий носові ходи і зробити по 1–3 коротких за часом (близько 1 секунди) натискання. Процедуру проводити до 5 разів на день або коли є потреба. Після кожного використання насадку-розпилювач необхідно промити теплою кип'яченою водою.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів засобу.

Основа аерозолю «АКВАСІНУС™» — це ізотонічний розчин морської солі, яка в даній концентрації зазвичай не завдає локальної чи системної шкоди організму людини. Спеціальних досліджень з безпеки застосування аерозолю «АКВАСІНУС™» у дітей, жінок у період вагітності та лактації не проводилось. Порадьтеся з лікарем, перш ніж використовувати продукт у даної категорії людей.

Форма випуску

Аерозоль, 125 мл.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей і захищеному від прямих сонячних променів і джерел тепла місці, при температурі від +5°С до +25°С.
Балон під тиском! Не розбирати та не спричиняти механічних пошкоджень.
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.