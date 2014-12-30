Аквасінус (Aquasinus) (313801) - інструкція із застосування Косметичні засоби
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Аквасінус інструкція із застосування
Склад
вода очищена, морська сіль, пропілпарабен, метилпарабен.
Не містить речовин, що звужують судини. Не містить етилового спирту.
Спосіб застосування
Перед застосуванням необхідно зняти захисний ковпачок з балона і надіти розпорошувальну насадку на шток насоса. Для зрошення слизових оболонок порожнини носа і носоглотки насадку-розпилювач аерозолю «АКВАСІНУС™» слід ввести по черзі в правий і лівий носові ходи і зробити по 1–3 коротких за часом (близько 1 секунди) натискання. Процедуру проводити до 5 разів на день або коли є потреба. Після кожного використання насадку-розпилювач необхідно промити теплою кип'яченою водою.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів засобу.
Основа аерозолю «АКВАСІНУС™» — це ізотонічний розчин морської солі, яка в даній концентрації зазвичай не завдає локальної чи системної шкоди організму людини. Спеціальних досліджень з безпеки застосування аерозолю «АКВАСІНУС™» у дітей, жінок у період вагітності та лактації не проводилось. Порадьтеся з лікарем, перш ніж використовувати продукт у даної категорії людей.
Форма випуску
Аерозоль, 125 мл.
Умови зберігання
Зберігати в недоступному для дітей і захищеному від прямих сонячних променів і джерел тепла місці, при температурі від +5°С до +25°С.
Балон під тиском! Не розбирати та не спричиняти механічних пошкоджень.
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.