Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонВода міцелярна Фемілі доктор Вода міцелярна Фемілі доктор (313470) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Альянс Краси Об'єм 500 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон Реєстраційне посвідчення 05.03.02-04/50599 від 12.11.2015