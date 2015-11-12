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Вода міцелярна Фемілі доктор (313470) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Вода міцелярна Фемілі доктор
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/50599 від 12.11.2015