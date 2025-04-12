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Крем дитячий Метелиця (CREAM Cream for children Metelitsa)
3 препарати
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КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ"
75 мл №1
Ельфа ФФ
від
60,23
грн
в 11 аптеках
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КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ "МЕТЕЛИЦЯ"
75 мл №1
Ельфа ФФ
від
63,03
грн
в 4 аптеках
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КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ РУК "МЕТЕЛИЦЯ"
75 мл №1
Ельфа ФФ
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
60,23
грн
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Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
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