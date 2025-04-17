Крем дитячий Метелиця (CREAM Cream for children Metelitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
7.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
7.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
85,00
Економія при броні: -21,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
8.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
8.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
10.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
10.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
81,20
Економія при броні: -20,97 грн
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
93,20
Економія при броні: -24,13 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
21.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Українка, вул. Соснова, 6
36.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
77.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
78.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
115.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
128.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
130.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
132.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗИМОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ "МЕТЕЛИЦЯ" 75 мл №1
Ельфа ФФ