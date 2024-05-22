Гірчиця допомагає при кашлі і ларингіті, широко використовується як зігріваючий і подразнюючий засіб, посилює кровообіг в організмі. Застосовуються при лікуванні бронхіту, ревматизму, запаленні легенів, невралгії, а також використовується при радикуліті, подагрі, невриті. Гірчиця має зігріваючі властивості, тому її широко використовують для лікування і профілактики застудних захворювань як у вигляді приправи до їжі, так і у вигляді гірчичників, компресів, гірчичних ванн, розтирань та ін. Гірчиця підвищує апетит, сприяє покращенню роботи травного тракту і нормалізує обмін речовин. Гірчиця посилює кровообіг.

Камфора має сильні протизапальні, бактерицидні й антисептичні властивості.

Скипідар має антисептичні, бактерицидні, дезінфікуючі та зігріваючу властивості.

Ялицева олія ефективно бореться з вірусними інфекціями, складними застудними захворюваннями та хворобами дихальних шляхів.

Ефірну олію евкаліпту застосовують для профілактики вірусних та інфекційних захворювань, а також для інгаляцій і розтирання грудей при захворюваннях горла і бронхів.

Екстракт перцю успішно використовується при бронхіті, грипі, застуді, гаймориті, очищує закладений ніс і легені від слизу.

Хрін використовується для профілактики застудних захворювань. Фітонциди, що входять до його складу, захищають організм від інфекцій. Надає відхаркувальний ефект, є природним антибіотиком.

Ментол допомагає зменшити кашель, оскільки впливає на рецептори в носі і горлі.