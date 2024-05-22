Гель бальзам гірчичний зігріваючий (Gel balm mustard warming) (313336) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель бальзам гірчичний зігріваючий інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендован в якості ефективного засобу при респіраторних захворюваннях і переохолодженні, які супроводжуються нежитем, відчуттям закладеності носа; при запаленні верхніх дихальних шляхів — для полегшення видалення мокротиння і зниження його в’язкості. Комплекс активних компонентів бальзаму має потужну протизапальну, антисептичну, знеболюючу дію, покращує кровообіг, має тривалий зігріваючий ефект, що в свою чергу, сприяє зняттю симптомів застуди.
Склад
Вода підготовлена, гірчичний порошок, екстракт хрону, камфора, ментол, екстракт перцю, карбомер, скипідар, ефірна олія евкаліпту, ефірна олія ялиці, гідроксид натрію, ніпагард.
Опис діючих речовин
Гірчиця допомагає при кашлі і ларингіті, широко використовується як зігріваючий і подразнюючий засіб, посилює кровообіг в організмі. Застосовуються при лікуванні бронхіту, ревматизму, запаленні легенів, невралгії, а також використовується при радикуліті, подагрі, невриті. Гірчиця має зігріваючі властивості, тому її широко використовують для лікування і профілактики застудних захворювань як у вигляді приправи до їжі, так і у вигляді гірчичників, компресів, гірчичних ванн, розтирань та ін. Гірчиця підвищує апетит, сприяє покращенню роботи травного тракту і нормалізує обмін речовин. Гірчиця посилює кровообіг.
Камфора має сильні протизапальні, бактерицидні й антисептичні властивості.
Скипідар має антисептичні, бактерицидні, дезінфікуючі та зігріваючу властивості.
Ялицева олія ефективно бореться з вірусними інфекціями, складними застудними захворюваннями та хворобами дихальних шляхів.
Ефірну олію евкаліпту застосовують для профілактики вірусних та інфекційних захворювань, а також для інгаляцій і розтирання грудей при захворюваннях горла і бронхів.
Екстракт перцю успішно використовується при бронхіті, грипі, застуді, гаймориті, очищує закладений ніс і легені від слизу.
Хрін використовується для профілактики застудних захворювань. Фітонциди, що входять до його складу, захищають організм від інфекцій. Надає відхаркувальний ефект, є природним антибіотиком.
Ментол допомагає зменшити кашель, оскільки впливає на рецептори в носі і горлі.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму втерти легкими масажними рухами в область грудної клітини та спини. Наносити на чисту, суху шкіру. Для більш тривалого збереження зігріваючого дії рекомендується закутати оброблену ділянку вовняною тканиною.
Протипоказання
Підвищена чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл.
Термін придатності
24 місяці.