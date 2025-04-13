Київ
Про товар
Ціни
Косметичні засоби для здоров'я
Крем бальзам Сабельник для суглобів охолоджуючий (Cream balm Sabelnik for joints cooling)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
59,40
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
59,40
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню