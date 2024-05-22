Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаАпівіта квін бі крем від старіння (Apivita queen bee cream from aging) Апівіта квін бі крем від старіння (Apivita queen bee cream from aging) (313092) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2751,04 грн Без рецепта 1 шт від 2751,04 грн 1 шт від 3119,59 грн 1 шт від 3529,24 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика