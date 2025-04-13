Екстракти живокосту, березових бруньок, босвелії, хвої, розмарину, ефірна олія ялівцю, евкаліпту, камфора, ментол.

Живокіст лікарський — чудові властивості рослини зумовлені, у першу чергу, наявністю в її складі особливої речовини — біогенного аміну алантоїну. Він має здатність стимулювати поділ клітин, прискорювати регенерацію тканин організму. Крім того, живокіст містить у складі багатий набір речовин (фітостерин, розмаринова кислота, таніни, сапоніни, амінокислоти, камедь, смоли, кумарини і т.п.), які мають властивість знімати запалення й прискорювати загоєння.

Березові бруньки — містять у своєму складі ефірну олію, смолу, дубильну речовину, сапоніни, бетолуретинову кислоту, завдяки чому володіють сильними антибактеріальними, знеболюючими, протизапальними, дезинфікуючими, ранозагоювальними властивостями.

Босвелія зубчата — у традиційній індійській медицині здавна використовується смола священного (ладанного) дерева босвелії, як протизапальний засіб при лікуванні артритів, поліартритів. Головними діючими речовинами цієї смоли є босвелієві кислоти, які, у результаті досліджень, показали виражену протизапальну, антиревматоїдну, анальгетичну, імуномодулюючу, антибактеріальну дію. Босвелієві кислоти зменшують ступінь враження суглобного хряща лейкоцитами, перешкоджаючи їхньому проникненню в хрящ і суглобну рідину.

Хвоя — завдяки великому вмісту біологічно активних речовин (аскорбінова кислота, токоферол, каротин, дубильні речовини, алюміній, залізо, мідь, фітонциди) володіє протизапальною, знеболюючою, загальнозміцнюючою, заспокійливою, дезинфікуючою, ранозагоювальною, антисептичною дією.

Ефірна олія ялівцю, евкаліпту — володіє антисептичною, ранозагоювальною, знеболюючою, протизапальною, тонізуючою дією.

Камфора, ментол — посилюють капіляростимулюючу дію, та надають легку анестезуючу дію.

