Апіфарм бальзам з алое (Apipharm balsam) (313056) - інструкція із застосування Косметичні засоби
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Апіфарм бальзам з алое інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано застосовувати як засіб для профілактики респіраторних інфекцій під час епідемій, а також для профілактики запалень придаткових пазух. Запобігає сухості слизової оболонки порожнини носа, попереджає її набряк при переохолодженні та нежиті. Має протизапальну й антисептичну дію.
Склад
Оливкова олія, вазелінова олія, персикова олія, екстракт алое, екстракт прополісу, вітамін Е, ефірна олія евкаліпту, ефірна олія розмарину, ефірна олія ялиці.
Опис діючих речовин
Оливкова олія обволікає слизову і перешкоджає її пересиханню.
Вазелінова олія має хороший зволожуючий і пом’якшуючий ефект.
Персикова олія пом’якшує, живить, зволожує слизову оболону носових ходів і шкіру під носом, що дуже важливо при подразненні, запаленні на фоні риніту; тонізує стінки судин носа, зміцнює їх, робить більш проникаючими, а отже, зменшує набряк слизової оболонки; знімає запалення і гіперемію завдяки знезаражуючій дії; є антиоксидантом та імуномодулятором, підвищує місцевий імунітет; усуває неприємні відчуття (сухіть, печіння, свербіж), які розвиваються на фоні вірусного риніту; допомагає розм’якшити сухі кірки і легко видалити їх, в тому числі при атрофічному риніті, а також при нежиті у маленьких дітей.
Алое зменшує набряк слизової, звільняє носові проходи, нормалізує носове дихання.
Прополіс — це найперший засіб від усіх видів запалення слизової оболонки носа, при гаймориті, закладеності та від хронічного нежитю.
Вітамін Е є природним антиоксидантом.
Евкаліптова олія має антибактеріальний і протизапальний ефект.
Розмаринова олія поєднує відновлюючу, протизапальну та спазмолітичну дії. Вона вважається однією з кращих імуномоделюючих і активізуючих внутрішні сили організму олій.
Ялицева олія знімає набряк слизової і відновлює дихання через ніс. Крім того, при її застосуванні звужуються судини, що сприяє зменшенню нежиті.
Спосіб застосування
Два-три рази на день невелику кількість засобу нанести на слизову порожнини носа.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 20 мл
Термін придатності
24 місяці