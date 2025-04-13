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Засоби з догляду за проблемною шкірою
Зволожуючий крем для обличчя Натуральний догляд (Moisturizing face cream Natural care)
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від
54,50
грн
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою
Реєстрація
602-123-20-1/154 від 30.09.2016
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
54,50
грн
В 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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