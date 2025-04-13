Засоби з догляду за проблемною шкірою

Зволожуючий крем для обличчя Натуральний догляд (Moisturizing face cream Natural care)

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ШКІРИ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 54,50 грн
В 4 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/154 від 30.09.2016