Зубна паста Бленд-а-мед компліт (Toothpaste Blend-a-med complete)
3 препарати
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ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED COMPLETE З ОПОЛІСКУВАЧЕМ СВІЖІСТЬ ТРАВ М'ЯТА ТА ТИМ'ЯН
100 мл №1Проктер енд Гембл
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED COMPLETE З ОПОЛІСКУВАЧЕМ ОСВІЖАЮЧА ЧИСТОТА ПЕРЦЕВА М'ЯТА
100 мл №1Проктер енд Гембл
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED COMPLETE З ОПОЛІСКУВАЧЕМ ДОВГОТРИВАЛА СВІЖІСТЬ СВІЖА М'ЯТА
100 мл №1Проктер енд Гембл
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби