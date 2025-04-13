завжди використовувати Капсагама крем відповідно до рекомендацій.

Потрібно наносити смужку крему завдовжки 2 см (еквівалентно до 1,1 мг капсаїциноїдів) на потрібні ділянки тричі на добу та втирати його. Дати всмоктатися.

Ретельно вимити руки після використання крему.

Тривалість використання — не більше 8 тиж.

Не є лікарським засобом.

Якщо використовувати Капсагама крем більше, ніж потрібно, це може призвести до виникнення ефекту нагрівання шкіри. Якщо це відчувається занадто сильно, слід змити залишки крему холодною водою з милом.

Реакції гіперчутливості на шкірі (утворення пухирців): якщо виникли такі симптоми, слід негайно припинити використання крему. Не слід чухати оброблену кремом ділянку для уникнення пошкоджень шкіри.

Не слід одночасно наносити інші засоби на ділянки шкіри, оброблені Капсагама кремом, оскільки ефекти Капсагама крему при цьому можуть посилитися. Взаємодія може спостерігатися навіть якщо пройшло декілька годин після нанесення крему.