КАПСАГАМА КРЕМ (CAPSAGAMMA CREAM)
КАПСАГАМА КРЕМ інструкція із застосування
Склад
1 г Капсагама крему містить 6,6270–18,2919 мг стандартизованого м’якого екстракту перцю каєнського (Капсикум), що відповідає 0,53 мг капсаїциноїдів, в перерахунку на капсаїцин.
Інші складові: сорбітан стеарат, макроголу стеарат, гліцерин 85%, середньоланцюгові тригліцериди, карбомер 980, феноксиетанол, очищена вода, розмаринова олія, натрію гідроксид, глюкозний сироп, барвник: титану діоксид E171.
Характеристика
Капсагама крем — косметичний засіб на рослинній основі. Основний компонент крему — густий екстракт плодів перцю каєнського.
Капсаїцин — це інгредієнт, який є в різних видах гострого перцю, наприклад каєнського, що робить його пекучим і гострим.
Засіб використовується як місцево подразнювальний, сприяє зменшенню вираженості помірного болю в стопі/гомілці/спині. Крем має і протизапальні властивості.
Капсаїцин спричиняє збільшення кровообігу, при цьому іноді спостерігається почервоніння шкіри та відчуття тепла. Ці реакції є нормальною відповіддю на компоненти крему та зазвичай швидко зникають. Іноді може спостерігатися відчуття печіння, свербіж.
Рекомендації по використанню
завжди використовувати Капсагама крем відповідно до рекомендацій.
Потрібно наносити смужку крему завдовжки 2 см (еквівалентно до 1,1 мг капсаїциноїдів) на потрібні ділянки тричі на добу та втирати його. Дати всмоктатися.
Ретельно вимити руки після використання крему.
Тривалість використання — не більше 8 тиж.
Не є лікарським засобом.
Якщо використовувати Капсагама крем більше, ніж потрібно, це може призвести до виникнення ефекту нагрівання шкіри. Якщо це відчувається занадто сильно, слід змити залишки крему холодною водою з милом.
Реакції гіперчутливості на шкірі (утворення пухирців): якщо виникли такі симптоми, слід негайно припинити використання крему. Не слід чухати оброблену кремом ділянку для уникнення пошкоджень шкіри.
Не слід одночасно наносити інші засоби на ділянки шкіри, оброблені Капсагама кремом, оскільки ефекти Капсагама крему при цьому можуть посилитися. Взаємодія може спостерігатися навіть якщо пройшло декілька годин після нанесення крему.
Протипоказання
Капсагама крем не використовують:
– якщо є гіперчутливість (алергія) до плодів каєнського перцю чи інших перцевих рослин (капсикум), або до будь-якого з інших інгредієнтів крему.
– на пошкодженій шкірі (відкриті пошкодження, рани, запалення, інфекційні захворювання шкіри, екзема).
– на слизовій оболонці та поблизу очей.
– під час вагітності та годування грудьми.
– дітям.
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °С, в оригінальній упаковці, в недоступному для дітей місці.