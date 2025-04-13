Тональні засоби

ВВ крем Др. Санте (VV krem Dr. Sante)

2 препарати
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КРЕМ BB серії "DR.SANTE"
КРЕМ BB серії "DR.SANTE"
50 мл світло-бежевий №1
Elfa Pharm
Немає в наявності
КРЕМ BB серії "DR.SANTE"
КРЕМ BB серії "DR.SANTE"
50 мл натурально-бежевий №1
Elfa Pharm
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби