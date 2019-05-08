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Класифікація косметичних засобівДекоративна косметикаТональні засоби
10.1.

Тональні засоби 10.1. Класифікація

PHARMA HYALURON NUDE PERFECTION ФЛЮЇД ТОНУЮЧИЙ ДУЖЕ СВІТЛИЙ З SPF 20 50 мл; Натурварен
PHARMA HYALURON NUDE PERFECTION ФЛЮЇД ТОНУЮЧИЙ ДУЖЕ СВІТЛИЙ З SPF 20 50 мл Натурварен
Немає в наявності
PHARMA HYALURON NUDE PERFECTION ФЛЮЇД ТОНУЮЧИЙ СВІТЛИЙ З SPF 20 50 мл; Натурварен
PHARMA HYALURON NUDE PERFECTION ФЛЮЇД ТОНУЮЧИЙ СВІТЛИЙ З SPF 20 50 мл Натурварен
Немає в наявності
PHARMA HYALURON NUDE PERFECTION ФЛЮЇД ТОНУЮЧИЙ СЕРЕДНІЙ З SPF 20 50 мл; Натурварен
PHARMA HYALURON NUDE PERFECTION ФЛЮЇД ТОНУЮЧИЙ СЕРЕДНІЙ З SPF 20 50 мл Натурварен
Немає в наявності
Sane Крем для обличчя Centella BB 30 мл; Моні
Sane Крем для обличчя Centella BB 30 мл Моні
В 36 аптеках
від 197,41 грн
Ціни в аптеках
SVR Сенсифін AR тональний крем тм "Laboratoires SVR" 40 мл; Lab. SVR
SVR Сенсифін AR тональний крем тм "Laboratoires SVR" 40 мл Lab. SVR
В 34 аптеках інших міст
від 550,84 грн
Ціни в інших містах
URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ ЗОЛОТИСТИЙ 50 мл; Laboratoires Dermatologiques Uriage
URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ ЗОЛОТИСТИЙ 50 мл Laboratoires Dermatologiques Uriage
В 3 аптеках
від 492,90 грн
Ціни в аптеках
URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ СВІТЛИЙ 50 мл; Laboratoires Dermatologiques Uriage
URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ СВІТЛИЙ 50 мл Laboratoires Dermatologiques Uriage
В 11 аптеках
від 465,04 грн
Ціни в аптеках
URIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 30 40 мл; Laboratoires Dermatologiques Uriage
URIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 30 40 мл Laboratoires Dermatologiques Uriage
В 86 аптеках
від 533,18 грн
Ціни в аптеках
АВЕН КЛІНАНС РЕГУЛЮЮЧА МАТУЮЧА ТОНАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ 40 мл; П'єр Фабр Медикамент
АВЕН КЛІНАНС РЕГУЛЮЮЧА МАТУЮЧА ТОНАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ 40 мл П'єр Фабр Медикамент
Немає в наявності
АВЕН КРЕМ-ПУДРА СОНЦЕЗАХИСНА ВИСОКОГО СТУПЕНЯ УФ ЗАХИСТУ SPF 50 ДЛЯ НАДМІРНО ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 10 г, бронзовий, бронз.; Пьер Фабр Дермо-Косметік
АВЕН КРЕМ-ПУДРА СОНЦЕЗАХИСНА ВИСОКОГО СТУПЕНЯ УФ ЗАХИСТУ SPF 50 ДЛЯ НАДМІРНО ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 10 г, бронзовий, бронз. Пьер Фабр Дермо-Косметік
В 44 аптеках
від 821,71 грн
Ціни в аптеках
АНТГЕЛІОС XL SPF50+ МАТУЮЧИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл; Cosmetic Active Internationale
АНТГЕЛІОС XL SPF50+ МАТУЮЧИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл Cosmetic Active Internationale
В 25 аптеках
від 635,63 грн
Ціни в аптеках
Бронзер для обличчя натуральний "Felicea" №555, 3.2 г, тера бронза, тера бронза; S-GROUP LUKASZ STOKOWSKI
Бронзер для обличчя натуральний "Felicea" №555, 3.2 г, тера бронза, тера бронза S-GROUP LUKASZ STOKOWSKI
В 6 аптеках
від 0,06 грн
Ціни в аптеках
ВВ-крем матуючий антибактеріальний "Under twenty" тон 1, 60 мл, світлий, світлий; Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris
ВВ-крем матуючий антибактеріальний "Under twenty" Тон 1, 60 мл, світлий, світлий Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris
В 2 аптеках
від 288,00 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАБЛЕНД 3-D МАТУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ ЩО ВИРІВНЮЄ ПОВЕРХНЮ ШКІРИ тм ВІШІ тон 15, 30 мл; Cosmetic Active Internationale
ДЕРМАБЛЕНД 3-D МАТУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ ЩО ВИРІВНЮЄ ПОВЕРХНЮ ШКІРИ тм ВІШІ Тон 15, 30 мл Cosmetic Active Internationale
В 165 аптеках
від 668,29 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАБЛЕНД 3-D МАТУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ ЩО ВИРІВНЮЄ ПОВЕРХНЮ ШКІРИ тм ВІШІ тон 25, 30 мл; Cosmetic Active Internationale
ДЕРМАБЛЕНД 3-D МАТУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ ЩО ВИРІВНЮЄ ПОВЕРХНЮ ШКІРИ тм ВІШІ Тон 25, 30 мл Cosmetic Active Internationale
В 177 аптеках
від 575,64 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАБЛЕНД 3-D МАТУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ ЩО ВИРІВНЮЄ ПОВЕРХНЮ ШКІРИ тм ВІШІ тон 35, 30 мл; Cosmetic Active Internationale
ДЕРМАБЛЕНД 3-D МАТУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ ЩО ВИРІВНЮЄ ПОВЕРХНЮ ШКІРИ тм ВІШІ Тон 35, 30 мл Cosmetic Active Internationale
В 1 аптеці інших міст
від 685,00 грн
Ціни в інших містах
ДЕРМАБЛЕНД КАВЕРМАТ КОРЕГУЮЧА ПУДРА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З МАТУЮЧИМ ЕФЕКТОМ тм VICHY/ВІШИ тон 15, 9.5 г; Cosmetic Active Internationale
ДЕРМАБЛЕНД КАВЕРМАТ КОРЕГУЮЧА ПУДРА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З МАТУЮЧИМ ЕФЕКТОМ тм VICHY/ВІШИ Тон 15, 9.5 г Cosmetic Active Internationale
В 180 аптеках
від 689,21 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАБЛЕНД КАВЕРМАТ КОРЕГУЮЧА ПУДРА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З МАТУЮЧИМ ЕФЕКТОМ тм VICHY/ВІШИ тон 25, 9.5 г; Cosmetic Active Internationale
ДЕРМАБЛЕНД КАВЕРМАТ КОРЕГУЮЧА ПУДРА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З МАТУЮЧИМ ЕФЕКТОМ тм VICHY/ВІШИ Тон 25, 9.5 г Cosmetic Active Internationale
В 174 аптеках
від 689,20 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАБЛЕНД КОРЕГУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ ФЛЮЇД ДЛЯ ШКІРИ тм VICHY тон 15, 30 мл; Cosmetic Active Internationale
ДЕРМАБЛЕНД КОРЕГУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ ФЛЮЇД ДЛЯ ШКІРИ тм VICHY Тон 15, 30 мл Cosmetic Active Internationale
В 126 аптеках
від 706,57 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАБЛЕНД КОРЕГУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ ФЛЮЇД ДЛЯ ШКІРИ тм VICHY тон 20, 30 мл; Cosmetic Active Internationale
ДЕРМАБЛЕНД КОРЕГУЮЧИЙ ТОНАЛЬНИЙ ФЛЮЇД ДЛЯ ШКІРИ тм VICHY Тон 20, 30 мл Cosmetic Active Internationale
В 184 аптеках
від 581,12 грн
Ціни в аптеках
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