Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаАвен фізіоліфт відновлююча емульсія (Aven physiolift rejuvenating emulsion) Авен фізіоліфт відновлююча емульсія (Aven physiolift rejuvenating emulsion) (312895) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 851,95 грн Без рецепта 1 шт від 851,95 грн В наявності в 35 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник П'єр Фабр Медикамент Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика