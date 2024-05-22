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Генгігель спрей для ясен (Gengigel sprey dlya desen) (312849) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Генгігель спрей для ясен (Gengigel sprey dlya desen)
Ціна в місті Київ
від 340,20 грн
Без рецепта
1 шт від 340,20 грн
В наявності в 36 аптеках
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Виробник
Об'єм
20 мл
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота