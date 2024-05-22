Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаГенгігель спрей для ясен (Gengigel sprey dlya desen) Генгігель спрей для ясен (Gengigel sprey dlya desen) (312849) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 340,20 грн Без рецепта 1 шт від 340,20 грн В наявності в 36 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Recierpfarma Об'єм 20 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота