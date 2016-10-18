Гель-бальзам Сабельник + бджолина отрута (Gel-balm Potentilla + bee venom) (312667) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Сабельник + бджолина отрута інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Сабельник + бджолина отрута: рекомендовано в якості допоміжного засобу при захворюваннях опорно-рухового апарату: остеохондрозі, радикуліті, подагрі, артрозі, артриті, прострілах і запальних процесах, поліартриті, відкладенні солей та ін. Діючі компоненти гелю-бальзаму надають виражену антиревматичну, протизапальну і зігріваючу дію.
Склад
Екстракт сабельника, екстракт прополісу, екстракт перцю, ефірна олія кедру, ефірна олія розмарину, бджолина отрута, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Сабельник болотний містить комплекс біологічно активних речовин, які обумовлюють протизапальні, болезаспокійливі, регенеруючі й антибактеріальні властивості. При регулярному застосуванні сабельника відновлюється структура сполучної тканини, підвищується її міцність і еластичність, відновлюється склад синовіальної рідини, покращується кровообіг в зоні запалених суглобів.
Прополіс надає виражений протизапальний і знеболюючий ефекти, сприяє регенерації пошкоджених тканин.
Ефірна олія розмарину має знеболюючий і протизапальний ефекти.
Екстракт перцю є ефективним стимулятором кровообігу і нервових закінчень шкіри. Покращуються обмінні процеси, з’являється відчуття тепла і зменшується біль.
Бджолина отрута є джерелом багатьох цінних ферментів, амінокислот та ін., які забезпечують протизапальний, аналгезуючий і біостимулюючий ефекти, усувають запальні процеси, відновлюють функції опорно-рухового апарату.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму наносити м’якими масуючими рухами до повного вбирання 2–3 рази на день. Засіб наносити на чисту, суху шкіру.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці