Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Сабельник болотний містить комплекс біологічно активних речовин, які обумовлюють протизапальні, болезаспокійливі, регенеруючі й антибактеріальні властивості. При регулярному застосуванні сабельника відновлюється структура сполучної тканини, підвищується її міцність і еластичність, відновлюється склад синовіальної рідини, покращується кровообіг в зоні запалених суглобів.

Прополіс надає виражений протизапальний і знеболюючий ефекти, сприяє регенерації пошкоджених тканин.

Ефірна олія розмарину має знеболюючий і протизапальний ефекти.

Екстракт перцю є ефективним стимулятором кровообігу і нервових закінчень шкіри. Покращуються обмінні процеси, з’являється відчуття тепла і зменшується біль.

Бджолина отрута є джерелом багатьох цінних ферментів, амінокислот та ін., які забезпечують протизапальний, аналгезуючий і біостимулюючий ефекти, усувають запальні процеси, відновлюють функції опорно-рухового апарату.