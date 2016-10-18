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Гель-бальзам Сабельник + бджолина отрута (Gel-balm Potentilla + bee venom) (312667) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель-бальзам Сабельник + бджолина отрута (Gel-balm Potentilla + bee venom)
Ціна в місті Київ
від 30,49 грн
Без рецепта
1 шт від 30,49 грн
В наявності в 70 аптеках
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Виробник
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/427 від 18.10.2016

Гель-бальзам Сабельник + бджолина отрута інструкція із застосування

Показання до застосування

Гель-бальзам Сабельник + бджолина отрута: рекомендовано в якості допоміжного засобу при захворюваннях опорно-рухового апарату: остеохондрозі, радикуліті, подагрі, артрозі, артриті, прострілах і запальних процесах, поліартриті, відкладенні солей та ін. Діючі компоненти гелю-бальзаму надають виражену антиревматичну, протизапальну і зігріваючу дію.

Склад

Екстракт сабельника, екстракт прополісу, екстракт перцю, ефірна олія кедру, ефірна олія розмарину, бджолина отрута, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Сабельник болотний містить комплекс біологічно активних речовин, які обумовлюють протизапальні, болезаспокійливі, регенеруючі й антибактеріальні властивості. При регулярному застосуванні сабельника відновлюється структура сполучної тканини, підвищується її міцність і еластичність, відновлюється склад синовіальної рідини, покращується кровообіг в зоні запалених суглобів.

Прополіс надає виражений протизапальний і знеболюючий ефекти, сприяє регенерації пошкоджених тканин.

Ефірна олія розмарину має знеболюючий і протизапальний ефекти.

Екстракт перцю є ефективним стимулятором кровообігу і нервових закінчень шкіри. Покращуються обмінні процеси, з’являється відчуття тепла і зменшується біль.

Бджолина отрута є джерелом багатьох цінних ферментів, амінокислот та ін., які забезпечують протизапальний, аналгезуючий і біостимулюючий ефекти, усувають запальні процеси, відновлюють функції опорно-рухового апарату.

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю-бальзаму наносити м’якими масуючими рухами до повного вбирання 2–3 рази на день. Засіб наносити на чисту, суху шкіру.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.

Форма випуску

Туба 70 мл в упаковці.

Термін придатності

24 місяці

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ САБЕЛЬНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА" 70 мл
від 30,49 грн
В наявності в 70 аптеках
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ САБЕЛЬНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА" 70 мл
від 30,49 грн
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