Все аптеки Украины
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яГель-бальзам Живокіст + бджолина отрута (Gel-balm Comfrey + bee venom)

Гель-бальзам Живокіст + бджолина отрута (Gel-balm Comfrey + bee venom) (312666) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гель-бальзам Живокіст + бджолина отрута (Gel-balm Comfrey + bee venom)
Ціна в місті Київ
від 29,50 грн
Без рецепта
1 шт від 29,50 грн
В наявності в 115 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/427 від 18.10.2016

Гель-бальзам Живокіст + бджолина отрута інструкція із застосування

Показання до застосування

Гель-бальзам Окопник + бджолина отрута: рекомендовано в якості допоміжного засобу при болях у суглобах, спині, попереку, при радикулітах, розтягненнях сухожилля, закритих переломах кісток, спортивних і побутових травмах, сухості та тріщинах шкіри.

Склад

Екстракт окопника, камфора, ефірна олія ялівцю, ефірна олія лаванди, ефірна олія евкаліпту, бджолина отрута, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.

Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Камфора надає місцеву подразнюючу, знеболювальну і протизапальну дію. Порушуючи чутливі нервові закінчення шкіри, розширює кровоносні судини і покращує трофіку органів і тканин.

Ефірна олія евкаліпту надає болезаспокійливу і антисептичну дію. Використовується для зняття м’язового і суглобового болю, а також при деформації і розтягненні зв’язок.

Бджолина отрута є джерелом багатьох цінних ферментів, амінокислот та ін., які забезпечують протизапальний, аналгезуючий і біостимулюючий ефекти, усувають запальні процеси, відновлюють функції опорно-рухового апарату.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 12 років гель-бальзам наносити тонким шаром 2–3 рази на добу на пошкоджені ділянки. Тривалість лікування встановлюється лікарем індивідуально.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.

Форма випуску

Туба 70 мл в упаковці.

Термін придатності

24 місяці

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА" 70 мл
від 29,50 грн
В наявності в 115 аптеках
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК+БДЖОЛИНА ОТРУТА" 70 мл
від 29,50 грн
Забронювати
Забронювати