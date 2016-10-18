Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.

Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Камфора надає місцеву подразнюючу, знеболювальну і протизапальну дію. Порушуючи чутливі нервові закінчення шкіри, розширює кровоносні судини і покращує трофіку органів і тканин.

Ефірна олія евкаліпту надає болезаспокійливу і антисептичну дію. Використовується для зняття м’язового і суглобового болю, а також при деформації і розтягненні зв’язок.

Бджолина отрута є джерелом багатьох цінних ферментів, амінокислот та ін., які забезпечують протизапальний, аналгезуючий і біостимулюючий ефекти, усувають запальні процеси, відновлюють функції опорно-рухового апарату.