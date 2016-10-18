Гель-бальзам Живокіст + бджолина отрута (Gel-balm Comfrey + bee venom) (312666) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Живокіст + бджолина отрута інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Окопник + бджолина отрута: рекомендовано в якості допоміжного засобу при болях у суглобах, спині, попереку, при радикулітах, розтягненнях сухожилля, закритих переломах кісток, спортивних і побутових травмах, сухості та тріщинах шкіри.
Склад
Екстракт окопника, камфора, ефірна олія ялівцю, ефірна олія лаванди, ефірна олія евкаліпту, бджолина отрута, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.
Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Камфора надає місцеву подразнюючу, знеболювальну і протизапальну дію. Порушуючи чутливі нервові закінчення шкіри, розширює кровоносні судини і покращує трофіку органів і тканин.
Ефірна олія евкаліпту надає болезаспокійливу і антисептичну дію. Використовується для зняття м’язового і суглобового болю, а також при деформації і розтягненні зв’язок.
Бджолина отрута є джерелом багатьох цінних ферментів, амінокислот та ін., які забезпечують протизапальний, аналгезуючий і біостимулюючий ефекти, усувають запальні процеси, відновлюють функції опорно-рухового апарату.
Спосіб застосування
Дорослим і дітям з 12 років гель-бальзам наносити тонким шаром 2–3 рази на добу на пошкоджені ділянки. Тривалість лікування встановлюється лікарем індивідуально.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці