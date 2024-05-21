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Аква + декспантенол і гіалуронат (Aqua + dexpanthenol and hyaluronate) (312578) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква + декспантенол і гіалуронат (Aqua + dexpanthenol and hyaluronate)
Ціна в місті Київ
від 36,39 грн
Без рецепта
1 шт від 36,39 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками