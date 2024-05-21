Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАква + декспантенол і гіалуронат (Aqua + dexpanthenol and hyaluronate) Аква + декспантенол і гіалуронат (Aqua + dexpanthenol and hyaluronate) (312578) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 36,39 грн Без рецепта 1 шт від 36,39 грн В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вертекс Форма випуску Спрей Об'єм 15 мл Косметичні засоби 4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками