КЕЛОТАН (KELOTAN)
КЕЛОТАН інструкція із застосування
Склад
Склад: декаметилциклопентасилоксан, ізопропілміристат, силіконовий еластомер гель.
Характеристика
Келотан гель являє собою силіконовий гель для локального застосування для покращення стану шкіри з новими та старими рубцями після операцій, опіків та інших травматичних ушкоджень шкіри.
Келотан гель, швидко висихаючи протягом декількох хвилин, утворює еластичний, повітропроникний, водостійкий шар на поверхні шкіри. Цей гелевий силіконовий шар зв’язується з роговим шаром шкіри, формуючи захисний бар’єр від хімічного або фізичного впливу та мікробіологічного ураження тканин рубця, а також сприяє належній їх гідратації. Це забезпечує оптимальні фізіологічні умови для загоєння рубців та покращує їх естетичний вигляд.
Рекомендації по використанню
Келотан гель може допомогти при лікуванні чи попередженні утворення надмірних та великих рубців.
Запобігає утворенню гіпертрофічних або келоїдних рубців.
Чинить розм’якшувальну та розгладжувапьну дію.
Усуває почервоніння.
Зменшує свербіж та відчуття дискомфорту.
Спосіб застосування. Тільки для зовнішнього застосування. Наносити гель тонким шаром на уражену ділянку шкіри, попередньо очищену та висушену, 2 рази на добу. Після висихання гелю у випадку необхідності можна застосовувати еластичну пов’язку, засоби захисту від сонячного випромінювання або косметичні засоби. Якщо нанесений гель не висихає протягом 4–5 хв, можливо була застосована надмірна його кількість. М’яко видаліть надлишкову кількість гелю зі шкіри та дозвольте гелю, що залишився, висохнути.
Рекомендована тривалість застосування гелю складає 60–90 днів. При великих або застарілих рубцях застосування може бути подовжене.
Для попередження утворення гіпертрофічних або кепоїдних рубців застосовуйте Келотан гель відразу після загоєння рани або видалення швів.
Особливості застосування
уникати безпосереднього контакту з очима, слизовими оболонками, опіками третього ступеню та відкритими ранами. Не використовувати при порушенні цілісності шкірного покриву. Зберігати в прохолодному, сухому та недоступному для дітей місці. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря для отримання детальної інформації.
Умови зберігання
в прохолодному, сухому місці.