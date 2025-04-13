Келотан гель може допомогти при лікуванні чи попередженні утворення надмірних та великих рубців.

Запобігає утворенню гіпертрофічних або келоїдних рубців.

Чинить розм’якшувальну та розгладжувапьну дію.

Усуває почервоніння.

Зменшує свербіж та відчуття дискомфорту.

Спосіб застосування. Тільки для зовнішнього застосування. Наносити гель тонким шаром на уражену ділянку шкіри, попередньо очищену та висушену, 2 рази на добу. Після висихання гелю у випадку необхідності можна застосовувати еластичну пов’язку, засоби захисту від сонячного випромінювання або косметичні засоби. Якщо нанесений гель не висихає протягом 4–5 хв, можливо була застосована надмірна його кількість. М’яко видаліть надлишкову кількість гелю зі шкіри та дозвольте гелю, що залишився, висохнути.

Рекомендована тривалість застосування гелю складає 60–90 днів. При великих або застарілих рубцях застосування може бути подовжене.

Для попередження утворення гіпертрофічних або кепоїдних рубців застосовуйте Келотан гель відразу після загоєння рани або видалення швів.