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Крем Хеппі дерм анти пігмін
2 препарати
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КРЕМ "HAPPY DERM" Anti PIGMIN
44 г №1
Аромат
від
44,44
грн
в 10 аптеках
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КРЕМ "HAPPY DERM" Anti PIGMIN
42 г №1
Аромат
від
23,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Пакування
42 г
44 г
Ціни в
Київ
від
44,44
грн
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
44 г
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстрація
05.03.02-04/18987 від 13.03.2012
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