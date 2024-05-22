по 15 мл на одне полоскання, полоскати ротову порожнину двічі на день, зранку та ввечері після чищення зубів. Можна розвести засіб з водою у пропорції 1:1, 2:1 (вода : препарат) та застосовувати за допомогою іригатора. НЕ КОВТАТИ. Не ополіскувати ротову порожнину водою безпосередньо після полоскання. Не рекомендується вживати їжу або напої протягом 30 хвилин після полоскання.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря/дантиста.