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Дентасепт (Dentasept) (312535) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Дентасепт (Dentasept)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Розчин для полоскання ротової порожнини
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота

Дентасепт інструкція із застосування

Спосіб застосування

по 15 мл на одне полоскання, полоскати ротову порожнину двічі на день, зранку та ввечері після чищення зубів. Можна розвести засіб з водою у пропорції 1:1, 2:1 (вода : препарат) та застосовувати за допомогою іригатора. НЕ КОВТАТИ. Не ополіскувати ротову порожнину водою безпосередньо після полоскання. Не рекомендується вживати їжу або напої протягом 30 хвилин після полоскання.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря/дантиста.

Форма випуску

флакон 100 мл, в упаковці.