Дентасепт (Dentasept) (312535) - інструкція із застосування Косметичні засоби
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Здоров'я
Форма випуску
Розчин для полоскання ротової порожнини
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
Дентасепт інструкція із застосування
Спосіб застосування
по 15 мл на одне полоскання, полоскати ротову порожнину двічі на день, зранку та ввечері після чищення зубів. Можна розвести засіб з водою у пропорції 1:1, 2:1 (вода : препарат) та застосовувати за допомогою іригатора. НЕ КОВТАТИ. Не ополіскувати ротову порожнину водою безпосередньо після полоскання. Не рекомендується вживати їжу або напої протягом 30 хвилин після полоскання.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря/дантиста.
Форма випуску
флакон 100 мл, в упаковці.