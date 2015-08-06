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Гель-бальзам Позбудься (312505) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель-бальзам Позбудься
Ціна в місті Київ
від 19,90 грн
Без рецепта
1 шт від 19,90 грн 1 шт від 34,11 грн 1 шт від 34,46 грн 1 шт від 21,28 грн
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В наявності в 77 аптеках
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Виробник
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/35226 від 06.08.2015

Гель-бальзам Позбудься інструкція із застосування

Показання до застосування

Рекомендовано з метою профілактики і для розгладження стрій, у тому числі при надмірній вазі або значному її зниженні. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють зменшенню розмірів, рельєфу і глибини стрій, знижують інтенсивність їх кольору, підвищують пружність шкірного покриву і надають їй відчуття гладкості, покращують обмінні процеси в тканинах. При існуючих стріях гель-бальзам сприяє зниженню ризику їх подальшого поширення. Пом’якшує і зволожує шкіру.

Склад

Екстракт мумійо, екстракт імбиру, ефірна олія апельсину, ефірна олія розмарину, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Мумійо є чудовим засобом для позбавлення від стрій і має комплексний вплив на організм. У складі цієї речовини містяться макро- і мікроелементи, комплекс органічних і мінеральних речовин, амінокислоти, вітаміни, біофлавоноїди та ін. При нанесенні на шкіру мумійо сприяє регенерації її тканин, має протизапальну і ранозагоюючу дію, стимулює імунітет, регулює ліпідний обмін, покращує еластичність шкіри.

Імбир активізує процеси обміну, підвищує еластичність шкіри і покращує кровообіг, поступово зменшуючи площу стрій і роблячи їх менш помітними.

Ефірні олії апельсину і розмарину підвищують тонус шкіри, покращують її регенеративні властивості, активізують кровообіг.

Спосіб застосування

Легкими масуючими рухами втирати гель-бальзам в чисту шкіру в області проблемних ділянок вранці та ввечері. Для підвищення покращення результату рекомендується попередньо прийняти теплі водні процедури. Не змивати протягом 1 години після нанесення. При використанні під час вагітності та лактації рекомендується консультація лікаря. Не наносити на пошкоджену шкіру.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість деяких компонентів гелю-бальзаму.

Форма випуску

Туба 70 г в упаковці.

Термін придатності

24 місяці

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТИЙ ВУС+САБЕЛЬНИК
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС+САБЕЛЬНИК" 70 мл
від 19,90 грн
В наявності в 77 аптеках
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТИЙ ВУС+САБЕЛЬНИК
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС+САБЕЛЬНИК" 70 мл
від 19,90 грн
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