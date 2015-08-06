Гель-бальзам Позбудься (312505) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Позбудься інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано з метою профілактики і для розгладження стрій, у тому числі при надмірній вазі або значному її зниженні. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють зменшенню розмірів, рельєфу і глибини стрій, знижують інтенсивність їх кольору, підвищують пружність шкірного покриву і надають їй відчуття гладкості, покращують обмінні процеси в тканинах. При існуючих стріях гель-бальзам сприяє зниженню ризику їх подальшого поширення. Пом’якшує і зволожує шкіру.
Склад
Екстракт мумійо, екстракт імбиру, ефірна олія апельсину, ефірна олія розмарину, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Мумійо є чудовим засобом для позбавлення від стрій і має комплексний вплив на організм. У складі цієї речовини містяться макро- і мікроелементи, комплекс органічних і мінеральних речовин, амінокислоти, вітаміни, біофлавоноїди та ін. При нанесенні на шкіру мумійо сприяє регенерації її тканин, має протизапальну і ранозагоюючу дію, стимулює імунітет, регулює ліпідний обмін, покращує еластичність шкіри.
Імбир активізує процеси обміну, підвищує еластичність шкіри і покращує кровообіг, поступово зменшуючи площу стрій і роблячи їх менш помітними.
Ефірні олії апельсину і розмарину підвищують тонус шкіри, покращують її регенеративні властивості, активізують кровообіг.
Спосіб застосування
Легкими масуючими рухами втирати гель-бальзам в чисту шкіру в області проблемних ділянок вранці та ввечері. Для підвищення покращення результату рекомендується попередньо прийняти теплі водні процедури. Не змивати протягом 1 години після нанесення. При використанні під час вагітності та лактації рекомендується консультація лікаря. Не наносити на пошкоджену шкіру.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість деяких компонентів гелю-бальзаму.
Форма випуску
Туба 70 г в упаковці.
Термін придатності
24 місяці