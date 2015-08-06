Мумійо є чудовим засобом для позбавлення від стрій і має комплексний вплив на організм. У складі цієї речовини містяться макро- і мікроелементи, комплекс органічних і мінеральних речовин, амінокислоти, вітаміни, біофлавоноїди та ін. При нанесенні на шкіру мумійо сприяє регенерації її тканин, має протизапальну і ранозагоюючу дію, стимулює імунітет, регулює ліпідний обмін, покращує еластичність шкіри.

Імбир активізує процеси обміну, підвищує еластичність шкіри і покращує кровообіг, поступово зменшуючи площу стрій і роблячи їх менш помітними.

Ефірні олії апельсину і розмарину підвищують тонус шкіри, покращують її регенеративні властивості, активізують кровообіг.