Гель-бальзам Живокіст + хвоя: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють покращенню регенерації кісткової і хрящової тканини при захворюваннях суглобів і хребта, поліпшенню рухливості суглобів, зменшенню больових відчуттів і зниженню вираженості запального процесу. Перешкоджає відкладенню солей кальцію і запобігає утворенню п’яткової шпори.