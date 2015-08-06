Гель-бальзам Живокіст+хвоя (312385) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Живокіст+хвоя інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Живокіст + хвоя: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють покращенню регенерації кісткової і хрящової тканини при захворюваннях суглобів і хребта, поліпшенню рухливості суглобів, зменшенню больових відчуттів і зниженню вираженості запального процесу. Перешкоджає відкладенню солей кальцію і запобігає утворенню п’яткової шпори.
Склад
Екстракт живокосту, екстракт сосни, ефірна олія ялиці, ефірна олія кедру, ефірна олія сосни, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.
Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Сосна завдяки високому вмісту біологічно активних речовин (аскорбінова кислота, токоферол, каротин, дубильні речовини, алюміній, залізо, мідь, фітонциди) має знеболюючу, протизапальну, дезінфікуючу, ранозагоювальну, антисептичну дію.
Ефірна олія ялиці надає регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращує кровообіг.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці