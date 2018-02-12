Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаГель-бальзам для тіла Маклюра форте Гель-бальзам для тіла Маклюра форте (312297) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 57,71 грн Без рецепта 1 шт від 57,71 грн В наявності в 207 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітоформула Об'єм 100 мл Косметичні засоби 2.3. Засоби для тіла 06 Косметичні засоби для здоров'я Реєстраційне посвідчення 12.2-18-1/3056 від 17.02.2020