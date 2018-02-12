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Гель-бальзам для тіла Маклюра форте (312297) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель-бальзам для тіла Маклюра форте
Ціна в місті Київ
від 57,71 грн
Без рецепта
1 шт від 57,71 грн
В наявності в 207 аптеках
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Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла 06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-1/3056 від 17.02.2020