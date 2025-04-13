Мила, миючі засоби

Кодалі гель для душу

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Кодалі Soleil des Vignes Гель для душу
Кодалі Soleil des Vignes Гель для душу
200 мл №1
Caudalie
від 343,24 грн
в 28 аптеках
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КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ROSE DE VIGNE
КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ROSE DE VIGNE
184 200 мл №1
Caudalie
від 371,43 грн
в 23 аптеках
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Ціни в Київ
від 343,24 грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби