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Кодалі гель для душу
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Кодалі Soleil des Vignes Гель для душу
200 мл №1
Caudalie
від
343,24
грн
в 28 аптеках
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КОДАЛІ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ROSE DE VIGNE
184 200 мл №1
Caudalie
від
371,43
грн
в 23 аптеках
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Форма випуску
184
Ціни в
Київ
від
343,24
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу
08 Мила, миючі засоби
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