Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиАпівіта маска для волосся (Apivita mask for hair) Апівіта маска для волосся (Apivita mask for hair) (312241) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 811,36 грн Без рецепта 1 шт від 811,36 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби