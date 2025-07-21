Засоби по догляду за шкірою рук

Крем Скін фуд

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СКІН ФУД КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ
СКІН ФУД КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ
30 мл №1
Weleda
від 256,60 грн
в 23 аптеках
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СКІН ФУД КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ
СКІН ФУД КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ
75 мл №1
Weleda
від 375,50 грн
в 15 аптеках
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Ціни в Київ
від 256,60 грн
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби