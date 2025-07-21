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Косметичні засоби для здоров'я
Крем-гель Мускусил XXL (Cream-gel Muskusil XXL)
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від
186,50
грн
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Характеристики
Виробник
Голден-Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстрація
05.03.02-04/59344 від 25.09.2014
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
186,50
грн
В 248 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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