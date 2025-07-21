Косметичні засоби для здоров'я

Крем-гель Мускусил XXL (Cream-gel Muskusil XXL)

ЕРО КРЕМ-ГЕЛЬ "МУСКУСИЛ XXL" 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 186,50 грн
В 248 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Голден-Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/59344 від 25.09.2014