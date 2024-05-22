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Бальзам-маска для волосся Натюрель бутік (312105) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам-маска для волосся Натюрель бутік
Ціна в місті Київ
від 88,00 грн
Без рецепта
1 шт від 88,00 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери) 3.4.2. Додаткові засоби