Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам-маска для волосся Натюрель бутік Бальзам-маска для волосся Натюрель бутік (312105) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 88,00 грн Без рецепта 1 шт від 88,00 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери) 3.4.2. Додаткові засоби