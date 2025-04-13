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Косметичні засоби для здоров'я
Крем Гірудо (Cream Hirudo)
2 препарати
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КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "HIRUDO"
100 мл проти набряків №1
Доктор Хелсі
від
47,37
грн
в 2 аптеках
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КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "HIRUDO"
100 мл №1
Осіріс
від
41,53
грн
в 1 аптеці
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Виробник
Доктор Хелси
Осирис
Ціни в
Київ
від
41,53
грн
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Характеристики
Виробник
Доктор Хелсі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
06 Косметичні засоби для здоров'я
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