Косметичні засоби для здоров'я

Крем Гірудо (Cream Hirudo)

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КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "HIRUDO"
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "HIRUDO"
100 мл проти набряків №1
Доктор Хелсі
від 47,37 грн
в 2 аптеках
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КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "HIRUDO"
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "HIRUDO"
100 мл №1
Осіріс
від 41,53 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 41,53 грн
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Характеристики
Виробник
Доктор Хелсі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби