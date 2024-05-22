Хондроїтину сульфат — високомолекулярний полісахарид, що перешкоджає руйнуванню кісткової тканини, зменшує больовий синдром в суглобах, активізує відновлення сполучної і хрящової тканини. Хондроїтину сульфат стимулює синтез гіалуронової кислоти, надає аналгетичну і протизапальну дію, сприяє активній регенерації хрящової тканини.

Сабельник болотний містить комплекс біологічно активних речовин, які обумовлюють протизапальні, болезаспокійливі, регенеруючі й антибактеріальні властивості. При регулярному застосуванні сабельника відновлюється структура сполучної тканини, підвищується її міцність і еластичність, відновлюється склад синовіальної рідини, покращується кровообіг в зоні запалених суглобів.

Кропива — джерело таких біологічно активних сполук, як: вітаміни С, К, А, В1, В2, каротину, дубильних речовин, флавоноїдів, різних кислот — мурашиної, паркумарової, кавової, а також мікроелементів — заліза, міді, марганцю, хрому. У кореневищах кропиви містяться стенол і глікозиди. Такий багатий комплекс біологічно активних сполук обумовлює протизапальну, кровоспинну і шкіроподразнюючу дію кропиви.

Верба біла з давніх часів використовується в народній медицині для лікування захворювань суглобів. Одним з перших протизапальних лікарських засобів, який стали застосовувати для лікування ревматизму, був аспірин (ацетилсаліцилова кислота). Основним діючим компонентом, який пояснює лікувальну дію вербової кори, є саліцин. Він здатний блокувати утворення простагландину, що є одним з головних медіаторів запалення. Завдяки цьому екстракт вербової кори має виражений знеболюючий і протизапальний ефект, схожий з механізмом дії синтетичних аналогів саліцину (нестероїдних протизапальних засобів). Але на відміну від останніх, екстракт кори верби має меншу кількість побічних дій.

Бузок завдяки гликозидам сірінгіну і сирінгопікрину посилює кровообіг у глибоких шарах шкіри, покращує мікроциркуляцію, що в свою чергу сприяє поліпшенню живлення сполучної тканини і призводить до зменшення набряку, запалення, поступового зниження вираженості больового синдрому.

Хвощ — лікарська рослина, багата кремнієм, що знаходиться у легкозасвоюваній формі, завдяки якому активізується відновлення сполучної тканини.

Ефірна олія евкаліпту надає болезаспокійливу і антисептичну дію. Використовується для зняття м’язового і суглобового болю, а також при деформації і розтягненні зв’язок.

Ефірна олія розмарину має знеболюючий і протизапальний ефекти.