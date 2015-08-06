Гель-бальзам Живокіст (311826) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Живокіст інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Живокіст: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють покращенню регенерації кісткової і хрящової тканини при захворюваннях суглоба і хребта, поліпшенню рухливості суглобів, прискоренню процесу зрощення кісток при переломах, зменшенню больових відчуттів.
Склад
Екстракт живокосту, екстракт бузини, ефірна олія лаванди, ефірна олія сосни, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.
Бузина чорна містить глікозид самбунігрин (ізомер амігдонітріла), що розщеплюється на глюкозу, бензальдегід і синильну кислоту, а також рутин, ефірну олію, органічні кислоти (кавова, яблучна, валеріанова, хлорогенова), дубильні речовини і ряд інших біологічно активних сполук. Всі ці діючі речовини формують основу хімічного складу бузини чорної (пищальнику). Бузина здавна використовується при захворюваннях опорно-рухово апарату завдяки своїй протизапальній дії. Протизапальні властивості квіток рослини обумовлені сумарним впливом жирної олії, що ослаблює початкову фазу запалення рутином, який має протизапальну дію у фазі ексудації, а також зменшує явища сенсибілізації організму і знижує проникність судинних стінок.
Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Сосна завдяки високому вмісту біологічно активних речовин (аскорбінова кислота, токоферол, каротин, дубильні речовини, алюміній, залізо, мідь, фітонциди) має знеболюючу, протизапальну, дезінфікуючу, ранозагоювальну, антисептичну дію.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці