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Засоби по догляду за шкірою рук
Крем для рук Гламур (Hand cream Glamour)
3 препарати
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КРЕМ ДЛЯ РУК GLAMOUR ТМ "МІЙ КАПРИЗ"
100 мл з екстрактами плодів глоду та обліпихи №1
Альянс Краси
Немає в наявності
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КРЕМ ДЛЯ РУК GLAMOUR ТМ "МІЙ КАПРИЗ"
100 мл з кальцієм та вітамінним комплексом №1
Альянс Краси
Немає в наявності
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КРЕМ ДЛЯ РУК GLAMOUR ТМ "МІЙ КАПРИЗ"
100 мл з алое та зеленим чаєм №1
Альянс Краси
Немає в наявності
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Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
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