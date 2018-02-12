для правильного догляду за шкірою дитини дуже важливим є застосування препаратів, що проникають у глибокі шари епідермісу. Речовини, що впливають лише на поверхню шкіри, можуть бути недостатньо результативними та не можуть слугувати основою для ефективних емолієнтних засобів догляду за шкірою. Лише сучасні багатокомпонентні емолієнти здатні забезпечити комплексне та безпечне пом’якшення шкіри. Максимальний ефект зумовлює застосування декількох емолієнтів із синергічною дією.

Використання емолієнтів для купання. Одним із найефективніших методів догляду за шкірою дитини є рекомендоване педіатрами та дерматологами купання із застосуванням емолієнтів.

Під час купання із застосуванням емолієнтів не потрібно застосовувати інші миючі засоби. Після купання шкіру слід злегка промокнути рушником, не витираючи. Потім рекомендується змастити шкіру відповідним емолієнтом для запобігання висушуванню.

Емоліум Емульсія для купання — це комплексний емолієнт, який рекомендується для щоденної гігієни сухої, схильної до подразнення шкіри. Ніжно миє шкіру та забезпечує її нормальне функціонування. Захищає шкіру та сприяє тому, що вона стає менш чутливою до подразнень. Забезпечує тривале зволоження та живлення шкіри.

Спосіб використання:

– купання дітей і новонароджених: у наповнену водою дитячу ванночку влити 15 мл емульсії (½ мірки);

– купання дорослих: у наповнену до половини ванну влити 30 мл емульсії (1 мірка). Приймати ванну слід протягом 15 хв. Обережно висушити шкіру, не витирати. Оскільки емульсія для купання має миючі властивості, то одночасне використання інших миючих засобів не обов’язкове.