ЕМОЛІУМ ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ КУПАННЯ (EMOLIUM BATH EMULSION) (311627) - інструкція із застосування Косметичні засоби
ЕМОЛІУМ ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ КУПАННЯ інструкція із застосування
Характеристика
емолієнти (від латинського emollire — пом’якшувати) — це препарати, що зволожують і пом’якшують шкіру. Їх застосування рекомендується як для щоденного догляду за чутливою, сухою, схильною до подразнення шкірою маленьких дітей (зокрема дітей грудного віку), так і для дуже сухої, схильної до атопічних та алергічних змін шкіри. Емолієнти випускаються у різних формах: емульсії для купання, емульсії для тіла, креми.
Косметичні засоби Емоліум — це комплексні емолієнти, які є джерелом речовин, необхідних для захисту шкіри, підтримання її здоров’я та фізіологічної рівноваги. Багатокомпонентна формула, що базується на застосуванні ефективних та безпечних активних речовин, діє як на поверхневих, так і в глибоких шарах епідермісу.
Емоліум забезпечує комплексний та тривалий ефект на чотирьох рівнях:
– пом’якшує шкіру та відновлює епідермальний бар’єр,
– надовго зволожує та утримує вологу у шкірі,
– відновлює міжклітинні ліпіди,
– сприяє зменшенню подразнення та свербежу.
Рецептура косметичних засобів Емоліум розроблена за співпраці з дерматологами та пройшла дерматологічну перевірку.
Активні компоненти косметичних засобів Емоліум:
– олії карите (ши) та макадамії забезпечують пом’якшення шкіри, сприяють відновленню природного захисного гідроліпідного шару, запобігають втраті вологи з поверхні шкіри;
– тригліцериди жирних кислот насичують шкіру міжклітинними ліпідами.
Рекомендації по використанню
для правильного догляду за шкірою дитини дуже важливим є застосування препаратів, що проникають у глибокі шари епідермісу. Речовини, що впливають лише на поверхню шкіри, можуть бути недостатньо результативними та не можуть слугувати основою для ефективних емолієнтних засобів догляду за шкірою. Лише сучасні багатокомпонентні емолієнти здатні забезпечити комплексне та безпечне пом’якшення шкіри. Максимальний ефект зумовлює застосування декількох емолієнтів із синергічною дією.
Використання емолієнтів для купання. Одним із найефективніших методів догляду за шкірою дитини є рекомендоване педіатрами та дерматологами купання із застосуванням емолієнтів.
Під час купання із застосуванням емолієнтів не потрібно застосовувати інші миючі засоби. Після купання шкіру слід злегка промокнути рушником, не витираючи. Потім рекомендується змастити шкіру відповідним емолієнтом для запобігання висушуванню.
Емоліум Емульсія для купання — це комплексний емолієнт, який рекомендується для щоденної гігієни сухої, схильної до подразнення шкіри. Ніжно миє шкіру та забезпечує її нормальне функціонування. Захищає шкіру та сприяє тому, що вона стає менш чутливою до подразнень. Забезпечує тривале зволоження та живлення шкіри.
Спосіб використання:
– купання дітей і новонароджених: у наповнену водою дитячу ванночку влити 15 мл емульсії (½ мірки);
– купання дорослих: у наповнену до половини ванну влити 30 мл емульсії (1 мірка). Приймати ванну слід протягом 15 хв. Обережно висушити шкіру, не витирати. Оскільки емульсія для купання має миючі властивості, то одночасне використання інших миючих засобів не обов’язкове.