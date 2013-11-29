Гель-бальзам Від вугрів (311561) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Від вугрів інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується для догляду за проблемною шкірою як допоміжний засіб в комплексній терапії прищів і вугрового висипу. Активні компоненти гелю-бальзаму мають антибактеріальні, протизапальні, зволожуючі властивості, сприяють нормалізації діяльності сальних залоз, прискорюють загоєння ранок, активізують регенерацію шкірного покриву, пом’якшують і тонізують шкіру. Підходить для догляду за проблемною шкірою будь-якого типу, в т.ч. юнацькою.
Склад
Екстракт каендули, екстракт алое, екстракт звіробою, пантенол, саліцилова кислота, ефірна олія чайного дерева, ефірна олія сосни, ефірна олія герані, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Екстракт календули відмінно бореться з прищами, вуграми та іншими запаленнями, а також слідами від них. Календула допомагає і при таких проблемах, як: пігментні плями;
веснянки; забиті або розширені пори; зайва жирність; передчасне старіння. У складі квіток календули багато ефірних олій і мінеральних речовин, а також кумаринів, каротиноїдів, флавоноїдів.
Екстракт алое чудово усуває запалення і почервоніння, заспокоює подразнену шкіру, даруючи Вам відчуття повного комфорту.
Екстракт звіробою має протизапальну й антисептичну дії.
Пантенол допомагає швидко загоїти ранки, опіки, інші пошкодження шкіри, зупиняє запальні процеси, прискорює міжклітинний обмін речовин, допомагає зберегти об’єми і міцність колагенових волокон.
Саліцилова кислота є антисептичним, антибактеріальним, протизапальним засобом, який часто застосовується при лікуванні прищів. Має підсушуюючий ефект.
Ефірна олія чайного дерева сприяє нормалізації роботи сальних залоз, згодом прибираючи з лиця жирний блиск і зменшуючи схильність до утворення чорних крапок.
Ефірна олія сосни регенерує шкіру, реабілітує її після травм і запалень, не допускаючи утворення рубцевої тканини і зміни пігментації шкіри.
Ефірна олія герані нормалізує роботу сальних і потових залоз.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму наносити на проблемні місця попередньо очищеної проблемної шкіри вранці та ввечері. Процедуру повторювати до повного зникнення вугрів (прищів).
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів рецептури.
Форма випуску
Туба 25 г в упаковці.
Термін придатності
24 місяці