Екстракт календули відмінно бореться з прищами, вуграми та іншими запаленнями, а також слідами від них. Календула допомагає і при таких проблемах, як: пігментні плями;

веснянки; забиті або розширені пори; зайва жирність; передчасне старіння. У складі квіток календули багато ефірних олій і мінеральних речовин, а також кумаринів, каротиноїдів, флавоноїдів.

Екстракт алое чудово усуває запалення і почервоніння, заспокоює подразнену шкіру, даруючи Вам відчуття повного комфорту.

Екстракт звіробою має протизапальну й антисептичну дії.

Пантенол допомагає швидко загоїти ранки, опіки, інші пошкодження шкіри, зупиняє запальні процеси, прискорює міжклітинний обмін речовин, допомагає зберегти об’єми і міцність колагенових волокон.

Саліцилова кислота є антисептичним, антибактеріальним, протизапальним засобом, який часто застосовується при лікуванні прищів. Має підсушуюючий ефект.

Ефірна олія чайного дерева сприяє нормалізації роботи сальних залоз, згодом прибираючи з лиця жирний блиск і зменшуючи схильність до утворення чорних крапок.

Ефірна олія сосни регенерує шкіру, реабілітує її після травм і запалень, не допускаючи утворення рубцевої тканини і зміни пігментації шкіри.

Ефірна олія герані нормалізує роботу сальних і потових залоз.