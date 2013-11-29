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Гель-бальзам Від вугрів (311561) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель-бальзам Від вугрів
Ціна в місті Київ
від 42,90 грн
Без рецепта
1 шт від 42,90 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Вага
25 г
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/109110 від 29.11.2013

Гель-бальзам Від вугрів інструкція із застосування

Показання до застосування

Рекомендується для догляду за проблемною шкірою як допоміжний засіб в комплексній терапії прищів і вугрового висипу. Активні компоненти гелю-бальзаму мають антибактеріальні, протизапальні, зволожуючі властивості, сприяють нормалізації діяльності сальних залоз, прискорюють загоєння ранок, активізують регенерацію шкірного покриву, пом’якшують і тонізують шкіру. Підходить для догляду за проблемною шкірою будь-якого типу, в т.ч. юнацькою.

Склад

Екстракт каендули, екстракт алое, екстракт звіробою, пантенол, саліцилова кислота, ефірна олія чайного дерева, ефірна олія сосни, ефірна олія герані, допоміжні речовини.

Опис діючих речовин

Екстракт календули відмінно бореться з прищами, вуграми та іншими запаленнями, а також слідами від них. Календула допомагає і при таких проблемах, як: пігментні плями;
веснянки; забиті або розширені пори; зайва жирність; передчасне старіння. У складі квіток календули багато ефірних олій і мінеральних речовин, а також кумаринів, каротиноїдів, флавоноїдів.

Екстракт алое чудово усуває запалення і почервоніння, заспокоює подразнену шкіру, даруючи Вам відчуття повного комфорту.

Екстракт звіробою має протизапальну й антисептичну дії.

Пантенол допомагає швидко загоїти ранки, опіки, інші пошкодження шкіри, зупиняє запальні процеси, прискорює міжклітинний обмін речовин, допомагає зберегти об’єми і міцність колагенових волокон.

Саліцилова кислота є антисептичним, антибактеріальним, протизапальним засобом, який часто застосовується при лікуванні прищів. Має підсушуюючий ефект.

Ефірна олія чайного дерева сприяє нормалізації роботи сальних залоз, згодом прибираючи з лиця жирний блиск і зменшуючи схильність до утворення чорних крапок.

Ефірна олія сосни регенерує шкіру, реабілітує її після травм і запалень, не допускаючи утворення рубцевої тканини і зміни пігментації шкіри.

Ефірна олія герані нормалізує роботу сальних і потових залоз.

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю-бальзаму наносити на проблемні місця попередньо очищеної проблемної шкіри вранці та ввечері. Процедуру повторювати до повного зникнення вугрів (прищів).

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів рецептури.

Форма випуску

Туба 25 г в упаковці.

Термін придатності

24 місяці

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ВІД ВУГРІВ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ВІД ВУГРІВ" 25 г
від 42,90 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ВІД ВУГРІВ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ВІД ВУГРІВ" 25 г
від 42,90 грн
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