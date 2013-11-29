Екстракт арніки благотворно впливає на стан шкіри, схильної до утворення набряків і гематом.

Пантенол прискорює природні процеси відновлення і епітелізації шкіри.

Бадяга або бодя́га —препарат тваринного походження, що має місцеву подразнюючу, протизапальну і анальгетичну дію. Традиційний народний засіб від синців, ударів, ревматизму. Розтерті в порошок висушені губки застосовувалися для розтирання шкіри або як мазь у суміші з жиром або водою для накладення на шкіру. Надає місцевоподразнюючу дію (обумовлена вмістом мікроскопічних голок оксиду кремнію).

Рутин запобігає появі крововиливів, синців. Має протинабрякову і протизапальну дію.

Ефірна олія ісопу використовується при лікуванні запальних процесів, дерматиту, екземи, прискорює процес загоєння порізів, синців і саден.

Ефірна олія розмарину сприяє розсмоктуванню рубців і шрамів.

Ефірна олія сосни має сильні антисептичні, протизапальні властивості.