Гель-бальзам Від синців (311560) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Від синців інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано як допоміжний засіб при синцях, ударах, набряках і кровопідтьоках. Активні компоненти гелю-бальзаму мають виражену знеболюючу та протизапальну дію, сприяють зміцненню стінок капілярів і підтриманню їх тонусу, зменшенню набряків і розсмоктуванню гематом.
Склад
Екстракт арніки, пантенол, бадяга, рутин, ефірна олія ісопу, ефірна олія розмарину, ефірна олія сосни, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Екстракт арніки благотворно впливає на стан шкіри, схильної до утворення набряків і гематом.
Пантенол прискорює природні процеси відновлення і епітелізації шкіри.
Бадяга або бодя́га —препарат тваринного походження, що має місцеву подразнюючу, протизапальну і анальгетичну дію. Традиційний народний засіб від синців, ударів, ревматизму. Розтерті в порошок висушені губки застосовувалися для розтирання шкіри або як мазь у суміші з жиром або водою для накладення на шкіру. Надає місцевоподразнюючу дію (обумовлена вмістом мікроскопічних голок оксиду кремнію).
Рутин запобігає появі крововиливів, синців. Має протинабрякову і протизапальну дію.
Ефірна олія ісопу використовується при лікуванні запальних процесів, дерматиту, екземи, прискорює процес загоєння порізів, синців і саден.
Ефірна олія розмарину сприяє розсмоктуванню рубців і шрамів.
Ефірна олія сосни має сильні антисептичні, протизапальні властивості.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму рівномірно нанести на уражену ділянку шкіри 3–4 рази на день до повного вбирання.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів рецептури.
Форма випуску
Туба 25 г в упаковці.
Термін придатності
24 місяці